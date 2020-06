Der Kultursommer im Salzkammergut kann beginnen

Beim Programm gibt es heuer zwei Schwerpunkte: Zum einen den 250. Geburtstag Beethovens, in dessen Zeichen auch das Eröffnungskonzert am 9. Juli mit Beethovens Tripelkonzert steht, das vom Oberton String Octet und Solisten gestaltet wird. „And Now Beethoven“, die gefeierte Music Comedy von Igudesman & Joo“, feiert im Rahmen der Festwochen am 15. 8. Österreich-Premiere.