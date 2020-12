Der knorrige Ast ist voller Blüten

Weihnachten ist ein Fest der Freude, sagt Omama. Stimmt! Wir haben heuer zum Beispiel selbst gebastelte Weihnachtskarten verschickt und alle haben zurückgeschrieben, dass sie sich darüber sehr gefreut haben. Aber jetzt erzähle ich euch, worüber wir uns ganz besonders freuen durften, passt auf! Unser Christbaum war ja jedes Jahr ein im Topf gewachsenes kleines Tannenbäumchen, und das haben wir nach den Feiertagen dann immer ins Freie gepflanzt. So ist mit der Zeit ein kleiner Wald entstanden, unser Weihnachtswald. Heuer haben wir ausnahmsweise kein Bäumchen gekauft, einen Weihnachtsbaum hatten wir aber trotzdem. Das kam so: Beim letzten heftigen Sturm ist vom Kirschbaum ein großer Ast abgebrochen. Omama hat ihn ins Haus geholt und ihn in einen Eimer mit Wasser gestellt. Sie hat gesagt, das sind Barbarazweige, und ein alter Brauch sagt, wenn sie zu Weihnachten blühen, trifft man die Liebe des Lebens.