Der Kasperl und die Mondprinzessin

Da hat uns Omama eine kleine Holzkiste gegeben. Es waren aber nur verschiedene bunte Holzklötzchen drin. Und was sollten wir damit anfangen? „Spielen“ hat Omama gesagt. Und dann haben wir gespielt. Und es war auf einmal so spannend, viel spannender als mit dem Handy. Aus einem einfachen Holzstück ist ein Auto geworden, aus einem anderen ein Flugzeug oder eine Lokomotive. Wir sind am Boden herum gekrochen oder hoch gesprungen, und wir konnten sogar die Geräusche dazu selber machen. Und auf einmal war alles viel lustiger als vorher.

Was ist eigentlich Dein Lieblingsspielzeug?

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters