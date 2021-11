Auch in Wels durften am vergangenen Wochenende an die 2.000 Fans jubeln, und das trotz Niederlage. Gegen Black Valley Wild aus Niederösterreich verloren die Huskies 14:16. Weil die Division 3 aufgestockt wird, reichte ihnen der zweite Platz zum Aufstieg.

Sechs Klubs

In sechs Klubs wird zurzeit in Oberösterreich um den ellipsenförmigen Lederball mit zwei spitzen Enden gekämpft: bei den Atrium Steelsharks in Traun, den Rams in Gmunden, den Huskies in Wels, den Predators in Steyr und den Gladiators in Ried.