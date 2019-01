Der Blick reicht bis in die Alpen

Joseph Gundomar Graf Starhemberg stiftete daraufhin eine Kirche, die im Jahr 1786 in barocker Pracht vollendet wurde. Man muss schon genau hinschauen, um in der heutigen Wallfahrtsbasilika inmitten von viel Gold und Engelschar die Pieta mit der gekrönten Maria zu entdecken, das Schwert in ihrer Brust als Erinnerung an die Sieben Schmerzen Mariens. Die vielen Devotionalen in der Votivkapelle zeugen von der lebendigen Wallfahrtstradition. Unzählige Brautpaare haben hier schon ihre Hochzeit gefeiert. Wohl auch aufgrund der exponierten Lage oberhalb von Linz gilt dieser Ort als das Wahrzeichen von Linz. Auch der Dichter Hermann von Gilm war verzückt, als er schrieb: „O Pöstlingberg, du Landeshort. Du Perle der Provinz. Du Segensquell und Gnadenort. Akropolis von Linz.“ Josef Leitner