Der Bär ist los: Der Waldknofel blüht

Ein Klassiker unter den Frühlingskräutern des Waldes ist der Bärlauch. Woher hat der Bärlauch nun seinen Namen? Bären, die in früheren Zeiten noch in unseren Wäldern zu Hause waren und sich bei einer Unterbrechung ihrer Winterruhe nicht allzu weit von ihrer Schlafhöhle wegbewegten, delektierten sich am sehr früh gedeihenden Wildgemüse mit lateinischem Namen Allium ursinum. Allium steht für Zwiebelgewächs. Ursus bedeutet Bär. So kam der Waldknofel zu seinem heute allgemein bekannten Namen.