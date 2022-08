Das Wunder der Zuversicht

Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die Zuversicht und Hoffnung haben, schneller gesunden. Hoffnung und der Glaube an sich selbst mobilisieren die Selbstheilungskräfte. Jeder hat grundsätzlich die Wahl, ob er die Dinge positiv oder negativ betrachten will, ob er oder sie mit Hoffnung und Zuversicht eine Sache startet – oder mit starken Selbstzweifeln und Angst. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein optimistisch denkender Mensch bin und zum Leben eine optimistische Grundeinstellung habe unter dem Motto: Die Gegenwart ist suboptimal, aber morgen wird es besser sein. In jeder Krise sehe ich eine neue Chance. Positive Einstellungen und positive Gefühle, können zu einer Stärkung des Immunsystems führen. Man nennt das auch eine selbsterfüllende Prophezeiung.

Bewahren Sie Ihre Zuversicht, denn wer sich positive Gedanken macht, der hat mehr Energie, ist überwiegend besser gelaunt und steigert seine Abwehrkräfte.