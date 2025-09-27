Das Schöne und das Besondere

Singen kann ich nicht gut und tanzen eigentlich gar nicht. Ich will ja nicht angeben, aber ich glaube, die Kinder mögen mich trotzdem. Vielleicht deswegen, weil ich witzig sein kann und sie zum Lachen bringe. Ich bin halt der stets fröhliche Seppy.

Neugier ist gut

Und ich bin ziemlich neugierig. Neugier ist gut, sagt unsere Puppen-Omama oft, denn da kann man immer wieder etwas entdecken, das man vorher nicht kannte, und vor allem, man lernt nie aus. Und neugierig, wie ich bin, habe ich mir kürzlich eine Ausstellung angeschaut, bei der es nur Puppen zu bestaunen gibt. Ich wollte nämlich unbedingt wissen, was das Besondere an diesen Figuren ist, weil sie so fest versperrt sind, dass man sie nicht angreifen und schon gar nicht mit ihnen spielen kann. Leider konnte ich sie nicht fragen und mich auch nicht mit ihnen unterhalten, weil sie hinter Glas eingeschlossen waren. Sie waren wunderbar und schön verziert, mit seidenen Gewändern, glitzernden Steinchen und ganz tollen Frisuren.