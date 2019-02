Das Monster auf dem Mond

Soll ich euch was verraten? Ich hab’ auch ein eigenes Monster – ich hab’ es immer bei mir. Niemand anderer kann es sehen oder hören, nur ich. Es ist bei mir, wenn ich spiele, und es passt immer auf mich auf, auch wenn ich schlafe. Und ganz oft sagt es mir im Traum, was ich tun soll, wenn ich oft nicht weiter weiß. Das kleine Monster ist mein unsichtbarer kleiner Freund. Eigentlich ist das ja mein Geheimnis, aber Freunden kann man ein Geheimnis verraten, darum hab’ ich Euch das jetzt erzählt. Habt Ihr auch ein Geheimnis? Etwas was nur Ihr ganz alleine wisst und niemand anderer? Da bin ich ganz sicher. Aber ich will gar nicht, dass Ihr mir Euer Geheimnis verratet.

Vielleicht habt Ihr Euch gemerkt wie das kleine Mondmonster heißt, dann schickt die richtige Antwort bis Dienstag, 12.2., an kasperl@puppentheater.at und Ihr könnt zwei Eintrittskarten für unsere Vorstellung „Kasperl und die verzauberte Mondprinzessin“ am Freitag, 15.2., um 15 Uhr gewinnen. Der Gewinner wird per E-Mail verständigt. Linzer Puppentheater (im Kuddelmuddel) 4020 Linz, Langgasse 13, Tel. 0664 8973060 www.puppentheater.at

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters