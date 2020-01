Das Miteinander von Mensch und Maschine

In einem zweiten Projekt geht es um so genannte Co-Bots, also Collaborative Roboter. Partner aus ganz Österreich bauen gemeinsam an einer VR (Virtual Reality)-Umgebung, in der sich Roboter und Menschen auch physisch nahe kommen und gemeinsam Dinge erledigen sollen. Ein konkretes Beispiel: Roboter hält Teil A, der Mensch schraubt Teil B dran, also eine tatsächliche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.