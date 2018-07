Das Leben ist ungerecht

Streichen Sie das Wörtchen „sollte“ aus Ihrem Vokabular. Streichen Sie ebenfalls „eigentlich“ und „man“. Wenn sicher nichts geschieht heißt es, „eigentlich sollte man“. Es gibt nur ein „ich tue jetzt“. Wenn Sie sich am Morgen im Spiegel sehen, dann haben Sie denjenigen Menschen vor sich, der Ihnen heute vermutlich am meisten Ärger macht und beim Erreichen am ehesten im Weg steht.

„Tu’ was du willst– und nicht, weil du musst“, sagte Buddha. Ähnliche Zitate lauten: „Das Leben ist zu kurz, um sich ständig zu fragen, was andere von einem halten.“ „Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht“ ( Elbert Hubbard, 1856-1915, US-Philosoph und Schritsteller). „Am Ende der Ausreden beginnt Dein Leben.“ Abraham Lincoln meinte: „Es sind nicht die Jahre Deines Lebens, die zählen. Was zählt ist das Leben innerhalb der Jahre.“

„Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere Dich auch den gegenwärtigen Moment“, empfahl Buddha. „Leben ist, was einem begegnet, während man auf seine Träume wartet.“ „Wenn Dir jemand vorwirft, dass Du Dich verändert hast, meint er damit, dass Du aufgehört hast, Dein Leben nach seinen Vorstellungen zu leben.“ „Es gibt drei Dinge im Leben, die wir nie verlieren sollten. Den Respekt, die Hoffnung und die Ehrlichkeit.“