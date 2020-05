„Das Interesse an Urlaub ist da“

„Man darf gespannt sein, wie sich die Menschen auf die neuen Bedingungen einstellen werden. Es wird sicher einige geben, die die Chance sofort für einen Urlaub nutzen werden. Andere sind vielleicht zurückhaltender. Wie in vielen Bereichen sind Prognosen derzeit sehr schwierig“ sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus. Trotz aller Umstände sei ein reges Interesse an Urlaub in Oberösterreich zu bemerken, „die Menschen beschäftigen sich sehr wohl damit, wie und wo sie ihren Sommer verbringen wollen.“