Das größte Salzvorkommen Österreichs

Nach einer ausgiebigen Gipfelrast geht es an den Abstieg. Für die nächste Stunde wendet sich die Wanderroute in Richtung Loser. Wieder sind einige Steilabbrüche zu überwinden, flache Passagen wechseln mit bizarren Felsformationen und beschaulichen Abschnitten. Bald erreicht man die Ausseer Sandlingalm: Wieder eine wahre Idylle mit vielstimmigen Kuhglocken. Schließlich verläuft der Weg Richtung Lupitsch und auf einer Höhe von 1000 Metern wird die Via Salis erreicht. Schautafeln informieren über die lange Tradition des Salzabbaus. Vor dem Breunerbergstollen machen Arbeiter gerade Rast. Sie erneuern den im Jahr 1695 angeschlagenen Stollen, durch den die Hüttenwässer aus dem karstigen Berginneren abgeleitet werden. Exakt vorbereitete Holzelemente werden als neuer Boden, neue Seitenwände und neue Decke – genannt Sohle, Ulme und First – eingebracht.

Die nächsten 40 Jahre wird dieser Stollen wieder seinen Dienst verrichten und sicherstellen, dass sich das Wasser nicht im Berg staut, sondern kontrolliert abfließt.