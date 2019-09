Das geht unter die Haut

Heute erzähle ich Ihnen, welche Möglichkeiten unser Körper bietet. Unser größtes Organ ist die Haut. Sie kann noch viel mehr als strahlen oder faltig zu werden. Einerseits stellt sie eine wichtige Barriere dar, damit schädliche Stoffe uns nicht schwächen können, andererseits ist sie jedoch durchlässig, und zwar in beide Richtungen. Von innen nach außen können wir Schweiß absondern, was lebenswichtig in Bezug auf die Temperaturregulation ist.

Nützlich für die Medizin

Aber auch von außen werden die unterschiedlichsten Dinge aufgenommen: So wird durch UV B-Strahlung und Wärme Vitamin D in unserer Haut gebildet. Auch die Medizin macht sich die Hautdurchlässigkeit zunutze. Stoffe – auch Medikamente - können äußerlich aufgetragen werden. Diese Therapie wirkt an Ort und Stelle: Tragen Sie bei Rückenschmerzen eine schmerzlindernde Salbe auf Ihr Kreuz auf, funktioniert dies direkt. Juckt ein Insektenstich, hilft eine antiallergische Lotion.