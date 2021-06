Das etwas andere Oberösterreich suchen

Diesem Bedürfnis kommt die Broschüre „Entdecken und Staunen“ nach, in der 215 Ausflugsziele abseits der gut beworbenen, bekannten und viel besuchten Orte präsentiert werden. Der Bogen ist thematisch und geografisch weit gespannt, reicht vom Themenpark Kaolinum in Allerheiligen im Mühlkreis bis zum Keltenbaumweg in St. Georgen im Attergau, von der Zillen-Erlebnisfahrt auf der Donau bis zur Glas-Erlebnis-Welt in Schwanenstadt, vom Römerrundweg in Enns bis zum Schoko-Laden Pühret in Neustift im Mühlkreis, vom Gewürzkino Schneiderbauer in Lambrechten (Bez. Ried) bis zum anspruchsvollen Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz bei Mondsee. Anders gesagt: Die Broschüre gibt Tipps, wie sich Oberösterreich von einer anderen Seite und in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen lässt.