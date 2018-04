Das Dreifache ist einfach viel zu viel

Abschließend möchte ich Ihnen noch erzählen, was ich für mich persönlich gelernt habe. Ich weiß nun endlich, in welche Ernährungsgruppe ich auf neudeutsch falle. Meine wissenschaftliche Kategorie lautet Flexitarier. Was nach einer Dinosauriergattung klingt, bedeutet, dass ich mich großteils vegetarisch ernähre, aber hin und wieder auch gerne eine etwas kleiner als durchschnittliche Portion Fleisch verzehre. Meine jugendlich formulierte Essens-Clique nennt sich „Clean Eater“. Wir achten auf regionale Lebensmittel, bereiten unser Essen großteils frisch zu, verzichten so gut wie möglich auf verarbeitete Nahrungsmittel und versuchen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Damit kann ich gut leben. Dazu fällt mir ein er meiner Lieblingssprüche ein: You are what you eat, so don’t be fast, easy, cheap oder fake!