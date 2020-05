Das Brucknerhaus scharrt in den Startlöchern

In einer Zeit der leeren Säle richtet das Brucknerhaus online seine Scheinwerfer auf heimische Künstlerinnen und Künstler und öffnet seine digitalen Kanäle als Übergangsbühne für kreatives Schaffen und lustvolles Zusehen – willkommen zu Bruckner’z’Haus!

Der Besuch über die Brucknerhaus-Homepage und Social-Media-Kanäle ist für das Publikum ohne Barrieren und ohne Ticket möglich, der Auftritt für die BühnenakteurInnen wird honoriert.

Musik im Wohnzimmer

Diese Woche spielte bereits das Martin Gasselsberger Trio (mg3) im Mittleren Saal des Brucknerhauses Jazz vom Feinsten. Am 3. Juni kann man sich das Ensemble Castor direkt ins eigene Wohnzimmer holen. Martin Riccabona bringt am 10. Juni die eindrucksvollen Klänge der einzigartigen Brucknerhaus-Orgel zum Publikum nach Hause. Am 17. Juni wird das Ensemble CrossNova mit Violine, Klarinette/Bassklarinette, Fagott, Klavier und vier Singstimmen die Wartezeit bis zu den Live-Abenden im Juli verkürzen. Danach warten Darbietungen von Studentinnen und Studenten der Anton Bruckner Privatuni am 24. Juni online auf das Publikum. Am 1. Juli bilden Christoph Sietzen & Friends den Abschluss der Online-Konzerte.

Herzensprojekt

Danach geht es wieder vor Ort mit einem dichten Veranstaltungsprogramm weiter.