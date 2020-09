Daniela Dett: „So viel Zuspruch motiviert mich“

„Natürlich gibt es einen gewissen Druck, denn die Erwartungshaltung ist groß. Jeder glaubt, diese Frau zu kennen.“ Das kann Daniela Dett aber nicht davon abhalten, völlig in ihre Rolle einzutauchen: „Ich möchte mich nah am Original bewegen, aber nicht imitieren.“ Kommenden Freitag, 18. 9., feiert das Musical „Piaf“ über das Leben des weltbekannten französischen Sängerin Édith Piaf Premiere im großen Saal des Musiktheaters. Und da gibt es einiges zu erzählen und zu singen, war Piaf doch bekannt für ihre zahlreichen Liebhaber und für jede Menge Herzschmerz, den sie gekonnt und tiefgehend in ihren Liedern ausdrückte.

Viel Energie

Einige Previews standen bereits auf dem Programm. „Es war unglaublich, wie viel Energie wir aus dem Publikum gespürt haben. Es ist nicht wichtig, vor wie vielen Menschen man spielt, sondern was zu uns zurückkommt. Und das war bis jetzt überwältigend. Alle sind ausgehungert und freuen sich, dass sie endlich wieder Kultur erleben dürfen“, sagt Daniela Dett. Dass die Künstlerin der Publikumsliebling am Landestheater ist und auch für beinahe alle Musical-Hauptrollen besetzt wurde, „ist eine riesengroße Ehre für mich. Dieser Zuspruch motiviert mich sehr.“

Fünf Musicals und einige andere Projekte stehen diese Saison für Dett an: „Das alles lässt mein Musikerherz höherschlagen!“