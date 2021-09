„Gemobbt wird immer der, der anders ist“

Präventionsarbeit an den Schulen und Medienkompetenz seien enorm wichtig. „Es kann so viel Leid verhindert werden, wenn es engagierte Lehrpersonen gibt, die hinschauen und Themen ansprechen. Das ist Beziehungs- und Konfliktarbeit. Auch Eltern müssen handeln und sagen: Ich dulde das nicht!“, meint Psychotherapeut Diwald.

Cybermobbing funktioniere nur, wenn viele mitmachen. Sobald es Widerstand gibt, wirke das bereits. Großen Einfluss haben also die, die still sind und sagen, es geht mich nichts an. „Wenn es eine Kultur gibt, in der Kinder sagen, das gefällt mir nicht, hör auf damit oder Hilfe holen, ist das Mobbing oft sehr schnell vorbei. Es steht und fällt mit der Zivilcourage. Eltern und Lehrpersonen können das den Kindern vorleben: Du bist Teil dieser Gruppe, schau hin und mache Ungerechtigkeiten zum Thema!“