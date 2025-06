Crystal Palace: Via Windischgarsten nach Wembley

Mit ihm wie mit anderen Trainern, Sportdirektoren, Spielern verbindet Dilly längst eine Freundschaft. Einige machen hier auch privat Urlaub. Vor 19 Jahren hat alles mit dem LASK und dem FC Košice angefangen. „Ich bin halt sehr fußballaffin“, sagt Dilly. Nachdem er es selbst als Aktiver nur bis zur Bezirksliga gebracht hatte, nahm er sich vor, die besten Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. An diesen wird beständig gearbeitet. Jüngst wurden 1,7 Millionen Euro investiert, unter anderem in einen zweigeschoßigen Fitnesstower. Auf 400 klimatisierten Quadratmetern kann unter professionellen Bedingungen geschuftet werden. Auch die Kit Manager, vulgo Zeugwarte, finden hier ideale Möglichkeiten vor.

„Mittlerweile kennen wir die Ansprüche und überraschen die Vereine jedes Jahr“, sagt Dilly. Am wichtigsten seien die Plätze, „das ist ihr Arbeitsplatz“. Der Rasen wird das ganze Jahr über gehegt und gepflegt. Da zum Resort auch ein Golfplatz gehört, gibt es dafür viel Know-how in Person von bis zu sieben Greenkeepern. Das Küchenteam ist auf Sportler spezialisiert, stimmt sich mit den Ernährungsplänen der Klubs ab. Und weil die Spieler nicht nur trainieren können, wird das üppige Freizeitangebot geschätzt. Nicht zuletzt sei ein edler Tropfen nach getaner Arbeit wichtig, weiß Diplomsommelier Dilly, was dem Betreuerteam guttut.

Auf ein Achterl

„Bei einem Achterl Wein erfährt man mehr als bei einem Schaffel Wasser“, zitiert er seinen Großvater. Das österreichische Nationalteam kommt ebenfalls regelmäßig nach Windischgarsten, nächstes Mal Ende August. Da wird sie sich auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern am 6. September in Linz und drei Tage später in Bosnien-Herzegowina vorbereiten. Von Windischgarsten geht es für Glasner & Co fast volley nach Wembley. Dort wird am 10. August der Community Shield ausgespielt, Crystal Palace wird als Gewinner des FA-Cups auf Meister Liverpool treffen.