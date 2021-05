„Das Festival ist jetzt volljährig“

Ja, sie habe vorab alles gesehen, alle 123 Filme, die es ins Programm geschafft haben: „Das ist meine Aufgabe und mein Anspruch, dass wir wissen, was wir dem Publikum zeigen.“

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge steckt Christine Dollhofer mitten in den letzten Vorbereitungen zum heurigen „Crossing Europe“, das am 1. Juni in Linz startet. Es wird ihr letzter Einsatz als Festivaldirektorin sein, bevor sie nach Wien übersiedelt und dort die Geschäftsführung des Filmfonds Wien übernimmt. „Das ist schon okay so, das Festival ist in seinem 18. Jahr volljährig geworden und es ist gut, wenn sich Fenster und Türen nun für neue Gesichter öffnen.“