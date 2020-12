Cremetorte statt Guglhupf

„Der Reiz liegt in der zeitgemäßen vielfältigen Nutzung“, sagt Architekt Harald Fux vom Büro Raumkunst in Wien. Multifunktionalität entspreche dem internationalen Trend. So stünden in England moderne Stadien nie wirklich still, weil dort mehr als nur Fußball alle zwei Wochen geboten werde. Nach diesem Vorbild soll etwa im neuen Stadion für die medizinische Abteilung des Klubs ein allgemein zugängliches Ärztezentrum mit Operationssaal angesiedelt sein. Ein „Stadion für alle“ soll es laut Fux werden, „familien- und frauenfreundlich“. Gastronomie und einen Kindergarten soll es geben. Auch eine Hauskapelle. Dort können LASK-Fans nicht nur den Fußballgott anbeten, sondern auch heiraten – die Braut am besten in Schwarz-Weiß. Und sollte es tatsächlich auch ein Mini-Hotel geben, könnten die Frischvermählten die Hochzeitsnacht an Ort und Stelle verbringen.