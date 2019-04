Cobra-Taucher retteten in Panik geratenen Taucher

Ein 50-jähriger Taucher musste Donnerstagnachmittag nach einem missglückten Tauchgang im Attersee gerettet werden. Der polnische Staatsangehörige tauchte gegen 13 Uhr mit seinem polnischen Freund und einem ebenfalls aus Polen stammenden Instruktor am sogenannten Tauchplatz Ofen in der Gemeinde Steinbach am Attersee zu einem Trainingstauchgang auf 50 Meter Tiefe in den Attersee ab.

Beim Auftauchen übte das Trio in einer Tiefe von ca. 44 Metern eine Wechselatmung. Dabei kam es zu Problemen mit dem Regulator und die Übungseinlage wurde abgebrochen. Dabei dürfte der 50-Jährige leicht in Panik geraten sein und er führte einen Notaufstieg durch. An der Wasseroberfläche angelangt schrie der Mann um Hilfe.

Zufällig anwesende Polizeitaucher des Einsatzkommandos Cobra brachten ihn sicher ans Ufer und versorgten ihn dort mit Sauerstoff. In weiterer Folge wurde der Pole mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen, wo der Verunglückte in der dortigen Druckkammer stabilisiert wurde.