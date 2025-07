Cobra erschoss entlaufenen Stier in Oberösterreich

Ein aggressiver Stier, der beim Verladen auf einen Viehtransporter Donnerstagabend bei Steinbach in Seewalchen am Attersee entlaufen war und sich nicht eingefangen ließ, ist in der Nacht erschossen worden. Polizei und Feuerwehr suchten mehrere Stunden mit Drohne und Wärmebildkamera nach dem Tier.