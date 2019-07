Cineastisches Erlebnis unter freiem Himmel

Linz/ Vöcklabruck/ Steyr/ Freistadt: Filmschauen mitten in der Stadt oder in der Natur

Moviemento und City– Kino bitten auch heuer wieder zum Sommerkino auf den OK-Platz hinter dem Ursulinenhof in Linz. Decken und warme Kleidung sind empfohlen, mit Blick über die Dächer von Linz haben die Programmverantwortlichen eine feine Auswahl quer durch die heimische und internationale Filmszene zusammengestellt. Immer wieder stehen Premieren auf dem Programm, etwa das französische Roadmovie „Rebellinnen“ (8. 7.), die Umweltdoku „Unsere kleine große Farm“ (10. 7.) oder die deutsche Komödie „Cleo“ (23. 7.). Alle, die vor Filmstart um 21.30 Uhr noch Zeit haben, stimmen sich ab 19. an der Bar auf einen lauschigen Abend ein.

Drei Spielorte in Steyr

In Steyr gibt es gleich drei Spielorte unter freiem Himmel – den Innenhof des City Kinos, den Dominikanerhof und den Schlossgraben Lamberg. Französische Familiendramen und Komödien, die israelische Produktion „ Tel Aviv on Fire“ (20. 7.) oder das vielschichtige Porträt des österreichischen Naturfilmers, Zoologen und Meeresforscher „ Exploring Hans Hass“ (26. 7.).

Arkadenhof in Vöcklabruck

In Vöcklabruck wird der Arkadenhof des Stadtcafés auf dem Stadtplatz kurzerhand zum Open Air Kino. Zu sehen gibt es unter anderem die österreichische Produktion „Love Maschine“ mit Thomas Stipsits in der Hauptrolle (8. 7.), einen Überraschungsfilm am 31. 7. oder die Premiere „Der unverhoffte Charme des Geldes“ am 9. August.

Viele Standorte in Freistadt

Immer wieder ein ganz besonderer Platz für das Sommerkino ist die Braunberghütte in St. Oswald bei Freistadt. Mitten in der Natur wird auf der grünen Wiese die Leinwand aufgebaut, mit Decken, Klappsesseln oder wie auch immer machen es sich Cineasten unterm Sternenhimmel gemütlich. Auch in Freistadt selbst, in der Salzgasse 25, direkt vor dem Kino, wird der Sommer mit Filmen gefeiert. Und auch in der Umgebung tut sich allerhand: Sommerkino gibt es zum Beispiel beim Skilift, beim Feuerwehrhaus oder in der Eisengasse in Freistadt, bei der Trendsportanlage in Alberndorf, am Marktplatz in Windhaag und auf dem Sportplatz in Waldburg.



Termine sowie Infos zum Programm und den Tickets von allen Spielstätten online unter www.openairkino.at