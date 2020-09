Chronisch Kranke und Ältere sollen zuerst geimpft werden

Es wäre ein Desaster, wenn in einem Bundesland Impfdosen entsorgt werden würde und woanders gibt es Engpässe, sagt auch Bernd Lamprecht: „Dieses Gerangel zeigt bereits, was sich auf dem Weltmarkt abspielen wird, wenn es dann seriöse Impfstoffe gegen Covid-19 gibt“, so der Primar , der im ersten Quartal 2021 mit mehreren, fertig entwickelten Covid-19-Impfstoffen rechnet.