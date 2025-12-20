Christkind oder Weihnachtsmann?

Oder ist es doch der Weihnachtsmann? Also wer bringt jetzt die Geschenke? Das frage ich mich jedes Jahr wieder. Wenn ich ans Christkind denk’, dann tut es mir schon recht leid. Es hat ja nur ein dünnes weißes Kleiderl an, und mit warmen Schuhen habe ich es auch noch nie gesehen. Vielleicht stören die ja beim Fliegen, denn das Christkind muss anscheinend ganz allein überallhin flattern, um die Geschenke rechtzeitig abzuliefern.

Da hat es der Weihnachtsmann schon leichter. Der ist ja sowieso schon ein bisserl dicker, dann hat er noch dazu einen pelzbesetzten roten Mantel, eine kuschelige Mütze und ganz warme Stiefel. Außerdem braucht er die Geschenke nicht alleine tragen – er hat ja seinen Schlitten und die Rentiere. Ich kenne übrigens ein paar Leute, die um die Weihnachtszeit Geburtstag haben, und da heißt es dann oft: „Den oder die hat wohl das Christkind gebracht.“