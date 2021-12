Immer geht es um die Wurst

von Christa Koinig

Am Weihnachtsabend waren wir endlich wieder beisammen, die ganze kunterbunte Kasperl-Familie. Wir sind sehr verschieden. Aber wenn’s um die Wurst geht, halten wir fest zusammen. Bevor wir unsere Weihnachtsgeschenke auspacken, gibt’s immer eine voi guate Jause. Diesmal war keine Wurst dabei, dabei hatte ich mich schon so auf Extrawurst gefreut, die mag ich nämlich besonders gern. Naja, Eieraufstrich, Käsepastete und Gemüsechips waren auch ganz gut.

Ich wollte gerade fragen, warum es denn keine Wurst gibt, als unser Hund Ferdi ins Zimmer kam und so treuherzig geschaut hat, als hätte er was angestellt. Als ich ihm ganz fest in die Augen geschaut hab’, hat er sich umgedreht und ist schnell weggelaufen. Ich natürlich sofort hinterher. Dabei hatte ich ganz auf mein Geschenkspackerl vergessen. „Halt! Stehen bleiben! Sitz! Platz!“, hab’ ich gerufen, aber Ferdi hat nicht gehört.