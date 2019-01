Chaos im Netz in der Google-& Ebay-Welt

„Chaos im Netz“ ist eine amüsante Fortsetzung von „Ralph reicht's“ aus dem Hause Disney. Zwischen Satire und Werbung malt der Familienfilm in knalligen Farben eine Welt von Ebay und Google. Auch Erwachsene können ihren Spaß haben am mit Slapstick und originellen Einfällen gespickten Film, der mit Nostalgie auf die schönen, analogen Zeiten zurückblickt. Der lustige Familienfilm blickt mit viel Nostalgie auf die schönen, analogen Zeiten zurück. Derzeit in den oberösterreichischen Kinos.

Hans-Peter Obermayr ist geschäftsführender Gesellschafter der Starmovie-Gruppe