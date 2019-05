Bürgermeisteramt im ersten Wahlgang geholt

In Leonding, der mit 29.000 Einwohnern viertgrößten Stadt Oberösterreichs, gingen am Sonntag die Bürgermeisterwahlen über die Bühne. Dabei setzte sich die SPÖ-Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek gleich im ersten Wahlgang durch. Sie erreichte 51,01 Prozent der Stimmen. Eine für den Pfingstsonntag programmierte Stichwahl ist somit hinfällig. Weil sich gleich fünf Kandidaten zur Wahl gestellt hatten, wurde eine Stichwahl zwischen den beiden stimmenstärksten Kandidaten in Leonding eigentlich als fix angenommen.