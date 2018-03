Brundibár: Theater von Kindern für Kinder

Kombiniert wird Brundibár in Linz mit Zitaten aus Wilfried Hillers Theresienstädter Tagebuch . Die Lieder basieren auf Texten von Kindern aus diesem Konzentrationslager. „Das sind Texte, die unglaublich betroffen machen, wenn man sie liest“, meint Baum. Erst durch das Zusammenfügen mit dem Theresienstädter Tagebuch habe das knapp halbstündige Stück Brundibár eine enorme politische Dimension gewonnen. „Mittels die Inszenierung befreien wir das Stück weitgehend von dieser politischen Dimension“, sagt er. Die beiden Stücke würden gut zusammen passen. Intendant Hermann Schneider, der sich für die Inszenierung verantwortlich zeichnet, habe sie durch eine Szenische Klammer am Anfang und am Schluss verbunden.

Es gebe eine wunderbar passende Musik, sodass es insgesamt einfach und bildlich für alle ab acht Jahren zu verstehen sei. Das Orchester habe auch hier einen lautmalerischen Charakter. Außerdem gebe es mehrere Stellen, wo der Chor alleine a capella und ohne Begleitung singt.

Bei der Erarbeitung wurden Braun und das Produktionsteam mit zwei Herausforderungen konfrontiert: „Als ich die Texte zum ersten Mal gelesen habe, wusste ich nicht, wie ich das mit den Kindern erarbeiten soll.“ So sehr habe ihn der Stoff betroffen gemacht. Nach dem Einstudieren der Lieder durch Ursula Wincor habe man eine pragmatische Lösung gefunden. „Wir haben den Hintergrund nicht zu stark thematisiert und uns auf Aussprache und Intonation konzentriert.“ So habe er den Fokus wie geplant auf die musikalische Gestaltung legen können.

Außerdem seien die Gegebenheiten vom Licht am Aufführungsort Foyerbühne anders als jene in den Probenräumen.