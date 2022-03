Ein Dirigent und sein Orchester

Der berühmte Dirigent Philippe Herreweghe erzählt beim Antons Kidsclub am 15. März um 16 Uhr, was die Aufgaben eines Dirigenten sind und wie er arbeitet. Der Profi gibt Einblicke in den beruflichen Werdegang, die Freuden und Herausforderungen seines speziellen Berufes.

Treffpunkt ist um 16:00 Uhr im Kassenfoyer des Linzer Brucknerhauses.

Eltern bringen ihre Kinder einfach zum Termin und können sie um 17:30 Uhr wieder abholen. Denn selbstverständlich haben nur Kinder Zutritt zu Antons Kidsclub.

