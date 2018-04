Brennnessel: Sie entzündet das Feuer in uns

Betrachten wir die Pflanze genauer, stellen wir fest, dass sich alle Brennnesseln ähnlich schauen und doch sehr individuell sind. Die feinen zarten Härchen, die vielen Zacken, die fein gegliederten Fasern, die auf der Brennnessel zu finden sind, die unterschiedlichsten Größen und Formen, genau das macht die Brennnessel aus. Sie steht für das Individuelle, das sich gerne angleicht. Und so brauchen Menschen, die die Feinheit, die Zartheit und die Kraft in sich wieder erleben möchten, aber auch nach Stabilität in ihrem Leben suchen, diese Heilpflanze.

Die Brennnessel ist nicht nur reinigend, sondern sie schenkt auch die nötige Kraft, um das umzusetzen, was angelegt ist, in dem sie das Feuer in uns entzündet. Die Brennnessel ist im Frühling ein optimaler Begleiter sowie eine natürliche und sehr wertvolle Nahrungsergänzung. Zur Blutreinigung und Entgiftung unsers Körpers ist sie sehr zu empfehlen. Selbst im Gemüsegarten leistet sie wertvolle Dienste, als Gemüse, zur Lockerung der Erde oder in Form von Brennnesseljauche.

Die Brennnessel wird zur Gänze verwendet, ihre Blätter für Tees und zum Kochen, die Samen als Nahrungsergänzungsmittel, die Wurzel für Auszüge und Bäder. Auch in der Therapie kann sie mehrfach eingesetzt werden. Besonders bei Gelenksbeschwerden, Rheuma und Rückenschmerzen wirkt das Einreiben der Brennnessel, oder wie es heißt, Brennnesseln schlagen. Im ersten Moment ist es unangenehm, aber ich kenne Einige, die darauf viel halten.

Die Kreativität in der Küche kennt mit der Brennnessel keine Grenzen. Sie kann in vielen Gerichten mit verarbeitet werden, als gute Würze, als Geschmacksverstärker, aber auch als ein wertvolles Gemüse. Klein geschnittene Brennnesseln und Samen passen in den Teig von Palatschinken, Frittaten oder Knödeln, in viele Füllungen von Fleisch- und Fischgerichten, in jede Gemüsepfanne und in jedes Gemüsegericht sowie in sämtliche Kräutersaucen, Suppen, Kräuterbutter und Aufstriche. Als Spinat schmecken junge Brennnesselblätter hervorragend. Nicht nur ihre Inhaltsstoffe sind wertvoll, sie ist auch der beste Eisenlieferant. Brennnesseln wachsen gerne wo Menschen sind, also rund um das Haus oder in Gärten. Sie brauchen die Menschen, lieben stickstoffreichen Boden und sind an Zäunen, Schuttplätzen und am Waldesrand zu finden.

Überzeugen Sie sich selbst, und lassen Sie sich von der Brennnessel verzaubern. Genießen Sie die Brennnessel in Speisen, besonders in einer Frühlingskräutersuppe, oder auch als Tee und spüren Sie den Frühling in Ihnen.

Monika Kronsteiner, Kräuterpädagogin im Curhaus Bad Kreuzen , dem 1. Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin