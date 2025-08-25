Bootsunfall auf der Donau in Oberösterreich: Vier Verletzte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei einem Zusammenstoß zweier Motorboote auf der Donau wurden Sonntagnachmittag vier Personen verletzt, unter ihnen ein Kind. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Bereich der Gemeinde Hofkirchen im Mühlkreis. Wie die Polizei am Montag mitteilte, dürften insgesamt zehn Personen auf den beiden gemieteten Motorzillen unterwegs gewesen sein, als es zu einer Kollision kam.

Der 24-jährige Lenker des ersten Bootes - er stammt aus dem Bezirk Rohrbach - soll zum Unfallzeitpunkt das Steuer seinem 32-jährigen Bekannten überlassen haben, der dafür laut Polizei aber keinen gültigen Befähigungsausweis besitzt: Der 32-Jährige soll die Zille beschleunigt haben, wodurch sich vermutlich der Bug nach oben hob und die Sicht nach vorne eingeschränkt war. Wie es zum Unfall kam Dadurch konnte er laut die zweite Zille, die ihm entgegenkam und von einem 48-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gesteuert wurde, nicht rechtzeitig erkennen.