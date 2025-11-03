Boom bei Batteriespeichern

Der Hype rund um grünen Strom sorgt für einen Absatzboom bei Batteriespeichern. 2024 stieg die Zahl der Batteriespeichersysteme (Battery Energy Storage System; BESS) in Österreich um 70.000 auf 165.000 Stück, so ein Bericht des Wirtschaftsministeriums.

Der Markt wird von asiatischen Anbietern wie Huawei, LG, Byd und Panasonic dominiert, wobei zunehmend österreichische Firmen hineindrängen – vor allem aus Oberösterreich. Neoom, Fronius, Ökofen & Co setzen auf intelligente Lösungen, um sich von den Großen zu unterscheiden. Unterschiedliche Speicher Dank BESS kann Strom aus Photovoltaik (PV)-Anlagen effizienter eingesetzt werden. Für Windstrom gibt es größere Speicher, die vor allem kommerziell eingesetzt werden. Bei PV-Heimspeichern kann über das Jahr bis zu 80 Prozent des Stromverbrauchs eines Haushalts mit eigenem PV-Strom abgedeckt werden. Die Netze – zuletzt immer wieder an ihre Kapazitätsgrenze gelangt – werden ebenfalls entlastet. Das ist für alle gut: Denn im vergangenen Sommer mussten Wasserkraftwerke für die Erhaltung der Netzstabilität abgeschaltet werden – ein „No Go“ für die Energiewende.

Neue Produkte Mithilfe von BESS werden E-Auto oder Wärmepumpe gezielt geladen – je nach Verfügbarkeit und Preis. Die installierte Leistung in Österreich für PV-Heimspeicher liegt bereits bei 2200 Megawattstunden. Wärmepumpen- und Pelletsheizungshersteller Ökofen aus Niederkappel (600 Mitarbeiter, 200 Millionen Euro Umsatz) präsentierte erst vergangene Woche ein „wärmeintelligentes“ Speichersystem, das sich nicht nur an der PV-Anlage und dem Stromverbrauch, sondern auch am Wärmebedarf im Haushalt orientiert. „Der Eigenverbrauch wird immer wichtiger“, sagt Ökofen-Chef Stefan Ortner dem KURIER. Er rechnet damit, dass durch seine BESS eine Stromkostenersparnis von 20 bis 30 Prozent möglich ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Christandl Jürg Stefan Ortner, Chef von Ökofen

Auch bei Fronius (6700 Mitarbeiter, 932 Millionen Euro Umsatz) sieht man Einsparpotenzial dank BESS – auch, weil es möglich ist, auf tagesaktuelle Preise zu reagieren und günstigen Strom aus dem Netz in den Speicher zu „ziehen“ und dann zu verbrauchen, wenn er im Netz teurer ist. Das Welser Unternehmen hat im Frühjahr ein neues Speichersystem namens „Reserva“ auf den Markt gebracht, auf das man große Stücke setzt.