Bodymassindex ist überholt

Diese Woche hat mich ein Patient gefragt, was ich von genetischen Untersuchungen im Lebensstilbereich halte. Ich finde es phänomenal, was heutzutage durch DNA-Analysen herausgefunden werden kann, und sie bringen auch präventivmedizinisch großen Nutzen. Zum Beispiel kann bei entsprechender Familiengeschichte die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, errechnet werden, wodurch frühzeitig gehandelt werden kann.Auch bei Kinderwunsch und erblichen Krankheiten in der Familie können genetische Untersuchung richtungsweisend sein.