Blumen sind Geste der Liebe

„Es ist gut zu wissen, welche Botschaft man mit Blumen mitschenkt, um Fettnäpfchen zu vermeiden“, meint Sabine Bauchinger, Meisterfloristin aus Linz. Die Auswahl ist trotz saisonaler und regionaler Unterschiede groß. Welche Blumen schenkt man am besten zu welchem Anlass und wonach wählt man sie aus?

„Wenn sichtbar wird, dass sich der Schenkende etwas überlegt hat, kann das jemanden zu Tränen rühren“, sagt Sonja Haider aus Enns. Sie ist Landesinnungsmeisterin der Gärtner und Floristen in Oberösterreich. Laut Bauchinger ist es am einfachsten, an den Beschenkten zu denken. „So trifft man den Geschmack am besten.“