Bitcoins über 210.000 Euro bei Überfall erbeutet: Prozess in Wels

Nach einem brutalen Überfall auf eine Familie mit Baby in deren Wohnung in Wels müssen sich ab Mittwoch drei Männer vor einem Schwurgericht verantworten. Diese waren im Juni des Vorjahres in die Wohnung der Familie eingedrungen und sollen neben Wertgegenständen auch Bitcoins, also Krypto-Geld, im Wert von 210.000 Euro erbeutet haben. Nun sind ein 21-jähriger Österreicher als mutmaßlicher Drahtzieher der Aktion sowie zwei 26-jährige Tschetschenen angeklagt.

Festgehalten und bedroht

Die Täter sind bei dem Überfall rigoros vorgegangen: sie hatten ihre Opfer eineinhalb Stunden lang festgehalten, gefesselt, mit einem Messer bedroht und geschlagen. Die Täter drohten dem selbstständigen Kryptowährungs-Trader und dessen Lebensgefährtin dabei auch immer wieder, ihnen oder ihrer neun Monate alten Tochter etwas anzutun und erpressten so die Zugangscodes zu diversen Online-Börsen.