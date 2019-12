„Bin für alle Musikrichtungen offen“

Und auch sonst tut sich allerhand im Haus an der Donau: 230 Eigenveranstaltungen und rund 100 Gastspiele gibt es jedes Jahr. Vieles davon klassisch, Einiges auch ganz anders als erwartet: „Ich verklemme mich da überhaupt nicht, ich bin wirklich für alle Musikrichtungen offen. Wenn man mit Musik belebt, bewegt und Menschen Freude bringt, kann das doch nur richtig sein.“

Man dürfe nicht museal denken, sondern Kultur immer als Gesamtkunstwerk und auch als Angebot an die breite Masse sehen. „Wir haben mit Netflix, Amazon & Co. große Konkurrenten. Umso mehr müssen wir unseren Bildungsauftrag gewissenhaft ausfüllen und Qualität auf höchstem Niveau abliefern.“

In Linz selbst ist der Burgenländer nach zwei Jahren längst angekommen: „Ich habe mich noch in keiner Stadt der Welt so wohlgefühlt. Hier ist alles so positiv, zukunftsorientiert und liebenswert.“

