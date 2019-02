Bewegung ist die Basis für erfolgreiches Abnehmen

In den vergangenen Tagen habe ich viel über Fundamente nachgedacht. Mein Sohn spürt in der ersten Klasse im Gymnasium einen anderen Wind wehen und macht sich in seinen jungen Jahren schon Gedanken um seine Zukunft, denkt tatsächlich darüber nach, dass ein guter Schulerfolg das Fundament für sein späteres Leben darstellt. Ich mache mir Gedanken um das Fundament eines glücklichen und zufriedenen Lebens – was brauche ich dafür?

Was sind Träumereien, die ohne entsprechende Basis sowieso nicht Realität werden können? Auch in meiner Praxis schätze ich das Fundament. Ohne die hervorragende Arbeit meiner Assistentinnen – ich nenne sie nur mehr meine Perlen – könnte ich meine PatientInnen nicht betreuen. Auch jenen möchte ich ein Fundament mitgeben, vor allem den Abnehmwilligen. Gerade Jungmüttern, die noch gegen die Schwangerschaftskilos kämpfen, fehlt oft ein Basisplan. Aber auch Geschäftsleute, die in ihrem mehr als ausgefüllten Arbeitsalltag festhängen, finden oft keine Zeit für einen gesunden Lebensstil. In diesen Fällen präsentiere ich sehr gerne die aktuelle Ernährungspyramide. Entgegen der Meinung vieler Klatschblätter geht es hier nicht darum, ob Kohlehydrate oder Eiweiß an der Basis stehen, das Fundament bildet die Bewegung. Dafür reichen dreißig bis sechzig Minuten moderater Bewegung täglich. Für den Geschäftsmann kann das bedeuten, dass er die Stockwerke in sein Büro zu Fuß nimmt. Oder vor Arbeitsbeginn eine Trainingseinheit im Fitnesscenter absolviert, das belebt, fördert die Konzentration und sorgt außerdem für Ausgeglichenheit. Diese Möglichkeit besteht für die Jungmutter natürlich nicht, sie kann ihre Wege aber vielleicht ebenfalls zu Fuß erledigen.