Bewegung, Bewegung, Bewegung

Achten Sie eigentlich verstärkt auf Ihr Immunsystem, wenn die kalte Jahreszeit naht? Wobei, wie nahe sie wirklich ist, steht wohl in den Sternen. Trotzdem, wir haben November und es suchen viele PatientInnen meine Praxis auf, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Und einige möchten auch beraten werden, wie sie ihr Immunsystem stärken können.

Wenn Sie Hersteller von Vitamin C-haltigen Nahrungsergänzungsmitteln sind, ist für Sie höchstwahrscheinlich die beste Zeit des Jahres angebrochen. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt durchaus Situationen, in denen ich Vitamin C – auch als Infusion – verordne, aber wie immer möchte ich in meinem Therapieansatz von der Natur ausgehen. Was können Sie also prophylaktisch gegen Erkältungen unternehmen?