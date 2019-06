Beste Jungfotografin kommt aus OÖ

Deswegen bastelte sie Kunststoffhaarschmuck, setzte das männliche Model mit entsprechender Lichtstimmung im Studio gekonnt in Szene und nannte ihre Fotoserie „I sea plastic“. Damit will die Jungfotografin die Verschmutzung der Weltmeere mit Unmengen an Plastikmüll anprangern. „Dieses Thema wird uns auch 2025 noch beschäftigen“, ist sich Vinakur sicher.

Motivierte Mitarbeiterin

Im Fotostudio von Martin Eder fühlt sie sich sehr wohl und möchte dort auch bleiben. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, motivierte und kreative Mitarbeiter zu haben. Olga ist genau die Richtige für uns und unsere Kunden“, sagt der Chef.