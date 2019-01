Bereits vor 6000 Jahren besiedelt

Eine Statue in einem weiteren Raum zeigt Graf Niklas von Salm, der 1529 heldenmütig Wien gegen die Türken verteidigte, was ihm den Spitznamen „Türkenhammer“ einbrachte. Der Fürstbischof von Gurk, Franz Xaver von Salm-Reifferscheidt, finanzierte die Großglockner-Erstbesteigung und war ein erbitterter Gegner Napoleons. Im Japansalon stehen wir inmitten einer Sammlung von Kunstwerken aus Japan und betrachten das Porträt von Shuzo Aoki. Er war der Ururgroßvater des derzeitigen Schlossherrn und einst japanischer Außenminister. Getreu dem Spruch Goethes „Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen“, hat der Schlossherr in den vergangenen 15 Jahren das desolate Schloss aufwendig saniert und die historische Substanz bewahrt.

Der bedeutendste Raum ist der gewaltige Rittersaal, der einen festlichen Rahmen für Veranstaltungen bietet. „Er ist mit seinen 370 der größte historische Saal eines Schlosses in Oberösterreich.“ Salm-Reifferscheidt geht zurück in die Geschichte: „Bereits vor 6000 Jahren war dieser Ort besiedelt, wie der Fund eines steinzeitlichen Löffels im Gemäuer des romanischen Wehrturms zeigte. Sicher war hier auch ein Kraftort der Kelten. In einer alten Chronik des Klosters Kremsmünster wird bereits im Jahr 777 die alte Burganlage „Castrum Staierekk“ als Besitz des Klosters erwähnt.

Herzog Ottokar von Steyr ließ die Burg ausbauen.“ Über die vielen Jahrhunderte wechselten die Geschlechter. Auf die Kuenringer folgten die Liechtensteiner. Unter der Herrschaft der Jörger wurde es zu einem Renaissanceschloss ausgebaut. Besonders bedeutsam waren die Reichsgrafen von Weissenwolff. Im Jahr 1940 kam das Schloss durch Erbschaft in den Besitz der Grafen Salm-Reifferscheidt.