Und schon wieder eine Bankomatsprengung - in Oberösterreich
Gegen 3 Uhr früh wurden die Anrainer der kleinen Bankfiliale in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Zur selben Zeit ging eine Alarmierung bei der Freiwilligen Feuerwehr wegen eines Gebäudebrandes ein. Löschmaßnahmen waren jedoch nicht nötig. Denn rasch stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Brand, sondern um eine Bankomatsprengung handelte.
Der Eingangsbereich der kleinen Bankfiliale mitten im Ortskern wurde völlig zerstört. Wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist bisher unklar. Eine Fahndung mit einem Großaufgebot an Polizisten wurde bereits eingeleitet.
Bereits 21 Bankomaten gesprengt
Damit setzt sich die Serie an Bankomatsprengungen fort, nachdem es einige Zeit ruhig geblieben war. In diesem Jahr wurden bereits 21 Bankomaten in Österreich gesprengt. Ermittler gehen von einer Bande aus den Niederlanden aus.
Zuletzt konnten nach einer Bankomatsprengung in Gmunden drei Personen festgenommen werden.
