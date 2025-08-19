Und schon wieder eine Bankomatsprengung - in Oberösterreich

Gegen 3 Uhr früh wurden die Anrainer der kleinen Bankfiliale in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Zur selben Zeit ging eine Alarmierung bei der Freiwilligen Feuerwehr wegen eines Gebäudebrandes ein. Löschmaßnahmen waren jedoch nicht nötig. Denn rasch stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Brand, sondern um eine Bankomatsprengung handelte.

Der Eingangsbereich der kleinen Bankfiliale mitten im Ortskern wurde völlig zerstört. Wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist bisher unklar. Eine Fahndung mit einem Großaufgebot an Polizisten wurde bereits eingeleitet.