Bankomatsprenger: Teil einer hoch spezialisierten Organisation

Die Polizei geht nach der Bankomatsprengung in Gmunden am 16. Mai davon aus, dass die verunglückten und festgenommenen Verdächtigen Teil einer niederländischen Bande seien. Es handle sich um ein Netzwerk von Intensivtätern, das auch in Deutschland und in Österreich aktiv ist, hieß es bei der Exekutive am Montag.

Die Bankomatsprenger raubten nach der Detonation in der Gmundner Bank ein Auto bei einer Maturafeier, das später in einem Waldstück in Vollbrand aufgefunden wurde. Die Polizei war den Verdächtigen auf der Spur, die am Samstag in einem Mietauto mit bis zu 250 km/h in einer halsbrecherischen Flucht von Linz nach Bayern rasten. In einem Kreisverkehr bauten sie in der Nacht auf Sonntag einen schweren Unfall, dabei wurde ein Verdächtiger lebensgefährlich verletzt.

Zusammenhang mit "Mocro-Mafia" nicht bestätigt

Einen Zusammenhang mit der sogenannten Mocro-Mafia konnte die Polizei nicht bestätigen. Dieser Begriff wird in den Medien für eine große Tätergruppe aus den Niederlanden benutzt, die hauptsächlich Marokkaner rekrutiert und in zahlreiche Verbrechen involviert sein soll. Bei den Tätern in Gmunden handelt es sich um niederländische Staatsbürger, so die Polizei. Bisher sind aber nur drei Verdächtige gefasst, zum vierten Täter gab es auch am Montag von der Exekutive keine Informationen.