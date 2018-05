Banane und Joghurt als Betthupferl

Die dritte Gruppe gönnt sich abends ein gutes Glas Rotwein. Vielleicht ganz lustig, aber dauerhaft wohl keine Lösung. Außerdem hilft uns Alkohol leider nur beim Einschlafen, nicht aber beim Durchschlafen. Durch die Arbeit, die der Abbau unserer Leber bereitet, wird der erholsame REM-Schlaf beeinträchtigt. Sie können Ihren Schlaf aber mit ein paar einfachen und zusätzlich gesunden Tricks verbessern. Unser Schlaf-Wach-Rhythmus reagiert bereits ab der letzten Mahlzeit des Tages. Apropos letzte Mahlzeit: Hungrig zu Bett gehen macht keinen Sinn. In Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Schlafqualität ebenso eingeschränkt ist wie nach einer großen fettreichen Mahlzeit. Übrigens führen eine generell hohe Aufnahme von gesättigten Fettsäuren sowie eine geringe von Ballaststoffen zu schlechterem Schlaf. Halten Sie sich also lieber an Gemüse und mageres Eiweiß in Form von Fisch, Huhn und Rind. Liegt die letzte Mahlzeit länger zurück, gönnen Sie sich noch eine Banane, etwas Joghurt, ein paar Cashews, Haferflocken oder trinken Sie ein Glas Mandelmilch. Die enthaltenen Elektrolyte, Vitamine und vor allem die Aminosäure Tryptophan sorgen für eine ausgeglichene Stimmungslage. Dimmen Sie ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen das Licht. Entspannen Sie bei einem Bad oder mit einem guten Buch. Verbannen Sie das Handy aus dem Schlafzimmer. Das alles führt dazu, dass der Cortisol-Spiegel im Blut sinkt und unser Körper sich endlich einmal erholen darf. Wenn Sie noch einen optischen Ansporn benötigen: Dauerhaft erhöhte Cortisol-Spiegel begünstigen dünne Haut, Dehnungsstreifen und Hautverfärbungen. In diesem Sinne: Ab ins Bett und schlafen Sie gut!

Silke Kranz ist dplomierte Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell