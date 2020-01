Autofahrer stieß Frau mit Buggy um

In Wels-Land verursachte ein 41-jähriger Lenker am Freitagvormittag einen Unfall: Mit seinem Firmenauto übersah er bei einer Querungshilfe in einer Begegnungszone eine 32-jährige Fußgängerin.

Die Frau schob ihre zweijährige Tochter in einem Buggy. Sie wollte soeben die Querungshilfe benutzen, als der Lenker wegfuhr.

Kleinkind unverletzt

Er dürfte die Fußgängerin mit ihrem Kind übersehen haben und stieß sie mit dem Auto nieder. Auch der Buggy mit dem Kleinkind fiel um.

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt, das Mädchen blieb augenscheinlich unversehrt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.