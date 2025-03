Zwischenfall bei "Critical Mass" in Linz: Radler verletzt

Bei einer sogenannten "Critical Mass" - einer an jedem letzten Freitag im Monat stattfindenden Ausfahrt von Hobby- und Alltagsradlern - ist es Freitagabend in Linz zu einem Zwischenfall gekommen.

Eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung touchierte in der Dametzstraße mit ihrem Auto einen Radfahrer am Hinterrad und brachte ihn zu Sturz. Ein zweiter Teilnehmer konnte nicht mehr ausweichen und verunfallte ebenfalls. Die Männer wurden verletzt.

Über das Verhalten der Pkw-Lenkerin gingen die Meinungen nach dem Unfall auseinander. Laut Polizei sagte die Frau, sie hätte sich plötzlich in einer Gruppe von Radfahrern befunden und sei mit der Situation überfordert gewesen.

Einer der Verletzten sagte den "Oberösterreichischen Nachrichten", dass die Lenkerin bis auf wenige Zentimeter an die Radler herangefahren sei. Kurze Zeit später habe sie sich in den Pulk geschoben, sodass sie von Radfahrern umringt war. "Sie hat das Fenster die ganze Zeit offen gehabt und rausgeschimpft und gehupt", so der Teilnehmer. Kurz vor der Mozartkreuzung kam es dann zu der Kollision.

Die beiden Radfahrer - 42 und 61 Jahre alt - erlitten leichte Verletzungen und verweigerten laut Polizei die Mitfahrt mit der Rettung. Alkotests verliefen negativ, einer der Radfahrer kam aber auf einen Wert von 0,8 Promille. Auch er wird angezeigt.