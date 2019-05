„Authentisch, ehrlich, geradlinig“

Seinen Führungsstil charakterisiert Glasner mit „Respekt und Vertrauen“. Oder anders gesagt mit „wertschätzender Akzeptanz“. Die Spieler sollen merken, dass sie ihm wichtig sind, auch als Menschen. „Meine Erfahrung ist, dass du dann sehr viel zurück kriegst.“ Glasner tritt in Wolfsburg mit seinem Trainerteam an. Sein bisheriger Co-Trainer beim LASK, Michael Angerschmid, und der ehemalige Coach von Blau-Weiß Linz, Thomas Sageder, werden als Assistenztrainer fungieren, Michael Berktold als Athletikcoach. Was er darüber hinaus aus Österreich mitnehme? „Alles“, sagt Glasner: „Erfahrung lässt sich nicht teilen. Dazu gehört das Positive wie das Negative. Wenn man clever ist, kann man von beidem viel lernen.“

Familie bleibt zu Hause

Was er in der Fremde vermissen wird, könne er noch nicht sagen. „Die Familie jedenfalls.“ Die bleibt in Riedau, wo die Glasners zu Hause sind. Die Kinder – zwei Burschen (14 und 17), eine Tochter mit acht – gehen hier zur Schule und sollen nicht aus der vertrauten Umgebung gerissen werden. Wie sich die Pendlerei zwischen Norddeutschland und dem Innviertel gestalten wird, werde sich weisen, sagt Glasner: „Wir werden das Beste daraus machen, es gibt für alles eine Lösung.“

"Mehr Aufmerksamkeit"

Wie er sich überhaupt überraschen lassen wolle, sagt Glasner. Gewiss sei in Wolfsburg alles größer als beim LASK: mehr Zuschauer, mehr mediale Aufmerksamkeit, mehr öffentliches Interesse. „Ich lasse mich darauf ein und möchte das Beste daraus machen.“

Wichtig sei ihm, immer mit Begeisterung bei der Sache zu sein. „Und das erwarte ich mir von meinem ganzen Umfeld.“

Autor: Gerhard Marschall