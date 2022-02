„Mit Strich auf den Punkt“: Comics, Illustrationen, Karikaturen

Es ist beinahe ein Fixpunkt im Jahresprogramm der Galerie 20gerhaus im Ried/Innkreis. Für den Februar konnten zwei renommierte Künstler für die „nix lustig?! – mit Strich auf den Punkt“-Ausstellung gewonnen werden. Zu sehen gibt es ab sofort Comics, Karikaturen, Cartoons, Graphic Novels und Illustrationen.

Gezeigt werden Zeichnungen von Reinhilde Becker, die Tiere und Menschen in oft schräger Symbiose illustriert: „Wie schon damals die Urmenschen zeichne ich vor allem Wesen von menschlicher, tierlicher, pflanzlicher Art. Mit wenigen Strichen und ein paar Punkten müssen die auskommen und dabei eine Persönlichkeit entwickeln, die mir sympathisch ist“, so Becker. Außerdem sind Arbeiten von Alexander Strohmaier, der Lehrender an der Kunstuni in Wien ist, zu sehen.

www.20gerhaus.at